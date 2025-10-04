電子書籍の購入がもっとスムーズに！ 「ブックライブ」でAmazon Payが使えるように

総合電子書籍ストア「ブックライブ」で

「Amazon Pay」が利用可能に

全15種類の決済方法から選べる

BookLiveは、総合電子書籍ストア「ブックライブ」にAmazonが提供するID決済サービス「Amazon Pay」を9月30日から導入している。Amazon Payは、Amazonアカウントに登録されている支払い情報や配送情報を利用して支払える決済サービスで、普段使っているAmazonアカウントに登録されているクレジットカードやAmazonギフトカード残高を利用できるので、新たにカード番号を入力する手間がなく、よりスムーズかつスピーディーな支払いが可能になる。ブックライブでは、これまでもクレジットカードだけでなく、携帯電話会社決済や書店店頭決済（一部店舗）、プリペイドカードやスマートフォンによるポイント決済、電子マネー決済といった、幅広い支払い方法に対応してきた。Amazon Payの導入によって、決済方法を計15種類から選べるようになった。あわせて、「Amazon Pay」導入を記念したキャンペーンの開催も予定している。