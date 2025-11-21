TP-LinkがAmazonブラックフライデーに参戦！ 100製品以上が最大50％オフ

100点以上の人気アイテムをそろえる

ティーピーリンクジャパンは、「Amazonブラックフライデー」に参加している。TP-Linkでは、最新のWi-Fi 7ルーターや話題のスマートホーム製品など、100点以上の人気アイテムを最大50％オフで販売している。注目のセール製品は、無線LANルーターでBE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター「Archer BE220」、BE3600デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22 2-pack」、BE19000トライバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター「Archer GE800」など。Tapoスマートホーム・ネットワークカメラ製品では、スマート調光LEDランプ「Tapo L510E」、カメラ付きスマートミニドアホン「Tapo D205」、4Kソーラー給電セキュリティカメラキット「Tapo C460 KIT」など。そのほかにも、多数のTP-Link製品がセール対象となる予定。詳細は、Amazonブラックフライデー特設ページで順次公開する。さらにTP-Linkクーポンキャンペーンとして、11月19日から12月1日までAmazonで人気6製品を対象に使用できるクーポンを配布する。クーポン割引額は500円。クーポン対象製品は、無線LANルーターがBE19000トライバンドWi-Fi 7ゲーミングルーター「Archer GE800」、BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター「Archer BE220」、BE3600デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム「Deco BE22 2-pack」、BE7200デュアルバンドWi-Fi 7ルーター「Archer BE450」。Tapoネットワークカメラが、4Kソーラー給電セキュリティカメラキット「Tapo C660 KIT」、カメラ付きスマートドアホンキット「Tapo D235」となる。