淡路島の冬の風物詩、こたつとカイロでぽかぽかの「こたつクルーズ」を今年も開催！

ジョイポート淡路島は12月1日～2026年2月28日の期間、同社の運営する兵庫県・淡路島から出航している「うずしおクルーズ」において、冬の寒さの中でも乗船客が快適に世界最大級の渦潮を楽しめるよう、「こたつクルーズ」を開催する。冬は年間を通じてもっとも潮位が下がることから、大迫力の渦潮が見られる観潮に適した時期といえる。さらに、冬は空気が澄んでいるため、渦潮や鳴門海峡の景色が鮮明に、より美しく見える。「こたつクルーズ」では、遊覧船のアンダーデッキ（船内）に「こたつ」を特別に設置し、渦潮を観潮するためにアッパーデッキに出た後や、クルーズの行き帰りの移動中に暖かく休憩できる空間を提供する。設置数は、咸臨丸が4人用×2台、日本丸が4人用×3台で、先着順での利用となる。あわせて、乗船客全員に使い捨てカイロを1人1個プレゼントするとともに、乗船前に体を温めてもらうべく、淡路島名産の玉ねぎを使用した「ホットスープ」を、乗り場にある売店「うずしおショップMARINE」にて無料提供する。ほかにも、船内でのブランケットの無料貸し出しや、オリジナルベンチコートの有料での貸し出し（1着300円）、オリジナルの「うずしおコーヒー」や「うずしおココア」といった温かい飲み物の販売も行う。夕方の出航便では、日本の夕陽百選に選ばれた鳴門海峡に沈むサンセットを楽しめる。夕陽に染まる海面と渦潮の幻想的な光景は、この時期ならではの感動体験となる。「うずしおクルーズ」の料金は、中学生以上が3000円、小学生が1500円で、幼児は大人1名につき1名無料。