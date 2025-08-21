淡路島発の「サンセットクルーズ」で「夕日＆渦潮＆生演奏」を楽しもう！

「うずしおクルーズ」にて特別な体験を提供する

ジョイポート淡路島は9月6～7日の期間、同社の運営する兵庫県・淡路島より出航の「うずしおクルーズ」において、夕陽に染まる神秘的な鳴門海峡で世界最大級の渦潮と美しい夕景、プロの音楽家による生演奏を楽しめる「サンセットクルーズ」を運航する。「サンセットクルーズ」は、「日本の夕陽百選」に選ばれた瀬戸内海の夕日、雄大な鳴門の渦潮、心に響くプロの生演奏という五感を刺激する体験を通じて、日常を忘れ、心と体を解き放つ至福のひとときを提供すべく企画された。当日は、茜色に染まる空と海が織りなす息をのむような美しい景色を、洋上から眺められる。あわせて船上では、パソナグループの「音楽島-MusicIsland-」メンバーが、バイオリンとピアノの生演奏を披露する。VIP席にはシェフによるライブキッチンが用意され、目の前の鉄板で香ばしく焼き上げられるステーキなど、できたての温かい料理を、夕日のもとで楽しめる。9月6日・7日ともに、開催場所は兵庫県南あわじ市福良港（道の駅福良）で、受付開始は16時45分、VIP席乗船は17時、自由席乗船は17時15分、出航時間は17時45分、入航時間は18時45分。定員は100名（先着順）。自由席の料金は、中学生以上が6000円、小学生が3000円で、幼児は無料。淡路牛のミニカレーライス（乗船後に船内にて提供）、ウェルカムドリンク（ソフトドリンク、玉ねぎスープ）が提供される（幼児はウェルカムドリンクのみ提供）。VIP席の料金は1万5000円（中学生以上、14名限定）で、メイン料理として淡路牛のサーロインステーキ（130g、赤ワインソース）が提供されるとともに、淡路島産野菜のサラダ（自家製ベージュドレッシング）、カマンベールチーズとオリーブ＆生ハムとトマトのピンチョス、海老のグリル、淡路島産野菜のグリル、バケット、および淡路島産のワインや地酒、地ビール、淡路島産みかんのジュース、ノンアルコールビールなども用意する。さらに、VIP席限定特典として、貴賓室の利用、優先乗船、船長からの特別挨拶、操舵室見学、船長服貸出し、記念品のプレゼントが提供される。