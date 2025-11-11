東京／成田とパラオを結ぶ「直行便」が就航！

成田空港で行われた、

東京／成田～パラオの直行便就航記念セレモニーの様子

フライト時間はグアム経由便の所要8時間から5時間に大幅短縮

東京／成田～パラオの直行便運航スケジュール

東京／成田～パラオ間の直行便が10月29日に新たに開設され、それに先立ってパラオのスランゲル・ウィップス・ジュニア大統領らが出席する記念セレモニーが成田空港にて行われた。これまで、日本からパラオへ向かうにはグアム経由便を使用する必要があり所要時間は8時間だったが、乗り継ぎの必要がない直行便の就航によって、フライト時間は5時間と大幅に短縮されている。東京／成田～パラオの直行便は、週2便の運航を予定する。パラオ共和国はミクロネシアに位置し、500以上の群島で構成されており、透明度抜群のエメラルドグリーンの海に囲まれ美しいサンゴ礁や多様な海洋生物が生息している。同国は日本語が通じる場面が多いため親しみやすく、温かくフレンドリーな国民性と神秘的な自然が訪れる人の心を癒してくれる。