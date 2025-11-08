最大1万円割引！ メルカリモバイル加入で買い物をもっとお得に

「メルカリモバイル」申し込みで

99％割引クーポンがもらえるキャンペーンが開催中

キャンペーン期間は12月23日まで

メルカリは11月5日～12月23日23時59分の期間、モバイルサービス「メルカリモバイル」をはじめて申し込んだ人を対象に、所定の条件を満たすことで「メルカリ」での買い物に使える99％割引クーポン（割引上限は1万円）をプレゼントするとともに、登録手数料を実質無料にするキャンペーンを開催している。同キャンペーンへの参加にあたっては、2025年11月5日12時までに「メルカリモバイル」の審査完了経験がなく、12月23日23時59分までにキャンペーンページでのエントリーを完了し、12月23日23時59分までに「メルカリモバイル」の申し込みが完了（審査通過）している必要がある。同キャンペーンでもらえる99％割引クーポンは、条件・プランによって上限金額が異なり、新しい電話番号での契約では4GBまたは10GBプランでの申し込みで上限2000円、0GBまたは40GBプランでの申し込みで上限5000円、MNP（他社からの乗り換え）では4GBまたは10GBプランでの申し込みで上限5000円、20GBまたは40GBプランでの申し込みで上限1万円となる。クーポンの有効期間は、付与日を含む14日間で、「メルカリモバイル」の申し込み完了（審査通過）後に付与される。あわせて同キャンペーンでは、登録手数料相当分として3300ポイントが還元されるので、登録手数料が実質無料となる。