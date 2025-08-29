メルカリモバイル、料金プラン刷新　実質負担額が下がる新特典プログラム開始へ

2025年3月に提供開始した

「メルカリモバイル」がリニューアルでより使いやすく

サービス拡充・キャンペーン実施 実質負担額は最安770円～

料金プランは四つから選べるように

「買う特典」の詳細

「売る特典」の詳細

メルカリは、NTTドコモの回線を利用したモバイルサービス「メルカリモバイル」について、9月1日から料金プランを刷新し、10月1日から実質負担額が下がるメルカリならではの「新特典プログラム」の提供を開始する。メルカリモバイルは「メルカリ」アプリ（iOS版・Android版）から簡単に申し込むことができ、支払いもアプリ上で完結する。現行の料金プランは月間データ容量2GB・月額990円と20GB・2390円の2種類だが、9月1日に、4GB・月額990円（2GBプランの容量倍増）、10GB・月額1730円、40GB・月額3700円を追加し、4プランから選択できるようリニューアルする。なお、独自の「ギガの売買」は継続する。また、10月1日から「新特典プログラム」として、申し込み時に、メルカリでの「メルカード／メルカード ゴールド」または「メルペイスマート払い」を使った買い物のポイント還元が最大14％（うち特典分10％）になる「買う特典」（ポイント還元上限P200・P400・P600・P1000／月）、またはメルカリでの出品時に使える販売手数料50％オフクーポン（上限200円／枚）が最大5枚もらえる「売る特典」、どちらかを選べるようにする。「買う特典」でもらえるポイントはメルカリモバイルの料金の支払いに使えるため、すべてを支払いに充当すると、実質負担額は月額790円からとなる。「新特典プログラム」の提供を記念し、初期費用無料、MNP限定・メルカリでの購入時に使える90％オフクーポンなどを提供する期間限定キャンペーンを9月1日～30日に実施する。料金プラン以外もサービスの拡充を図る。具体的には、9月1日からSIMカードの提供を開始するほか、10月から、メルカード／メルペイスマート払いに加え、支払い方法にメルカード以外のクレジット／デビットカードを追加する予定。