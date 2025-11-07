絶景・体験・グルメがそろう！ 「道の駅」巡りおすすめガイド【特集まとめ】

観光・遊びにおすすめの道の駅は？

【「道の駅」特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時期ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「道の駅」。北海道、東北、関東、中部のエリアでおすすめの道の駅を紹介しました。ここでは、それぞれの記事をまとめて、お見せしますね。道の駅といえば、地元の特産品が買えたり、それらを使ったグルメをその場で満喫できたりと、楽しみの多いスポットです。そこで、道の駅巡りを計画している人に向けて、北海道で観光・遊びにおすすめの道の駅を紹介します。あわせて、各施設の無線LANやキャッシュレス決済の対応状況も紹介するので、旅の参考にしてください。※記事はこちら家族旅行を検討中の方には、地元グルメやアクティビティ、温泉などの施設を家族みんなで楽しめる「道の駅」めぐりがおすすめです。そこで、ぜひ訪れてほしい東北地方の道の駅を紹介します。各施設のWi-Fiやキャッシュレス決済の整備状況についてもまとめたので参考にしてください。※記事はこちら旅行の予定はもうお決まりですか？気軽にお出かけできて、グルメや絶景、体験も楽しめる場所として注目を集めているのが「道の駅」です。関東地方にある道の駅をご紹介します。どの施設も魅力満載で、ドライブの目的地としてもおすすめです。ぜひ気になるスポットを見つけて、秋の小旅行を楽しんでみてください。※記事はこちら中部地方には、多くの道の駅があります。道の駅巡りを検討している人もいるでしょう。そこで、中部地方でグルメや遊びが充実している道の駅を紹介します。※記事はこちら