キュンちゃんと巡る冬の北海道、バスで楽しむデジタルフォト＆スタンプラリー

北海道中央バスは11月1日～2026年3月31日の期間、デジタルスタンプラリーイベント「定期観光バス×キュンちゃん デジタルフォト＆スタンプラリー」を開催する。同イベントは、10月15日に発売した北海道中央バス・定期観光バスオリジナルグッズ「キュンちゃんコラボ アクリル万年カレンダー」でのコラボを記念して開催される。全7カ所のスタンプ設置施設にあるコードを、スマートフォンで読み込むことによって取得可能なスタンプを集めた数に応じて、北海道土産の詰め合わせやキュンちゃんグッズが抽選でもらえる。賞品は、コンプリート（7個）賞がキュンちゃんマスコットキーチェーン＆へんしんシリーズ全4種詰め合わせ（2名）またはソメスサドルコラボコインケース（2名）、3個賞が北海道土産セット（2000円相当、5名）。コード読み込み時には、それぞれの施設に応じたキュンちゃんのフォトフレームが出現し、記念写真も撮れるので、キュンちゃんのかわいらしい姿が北海道観光にさらなる楽しみをプラスしてくれる。あわせて、フォトフレームを使って撮影した写真にハッシュタグ「#定期観光バスのりたいキュン」を付けてXまたはInstagramに投稿すると、北海道土産の詰め合わせ（5000円相当）と定期観光バスのペア乗車権が抽選で5名に当たるキャンペーンも開催している。スタンプ設置施設は、北海道中央バス 定期観光バス（開催期間中運行するいずれかのコースで取得可）、北海道さっぽろ観光案内所、小樽バイン 本店または小樽バイン 運河店（同じスタンプを設置）、小樽天狗山ロープウエイ、ニセコ温泉郷 いこいの湯宿 いろは、砂川ハイウェイオアシス館。