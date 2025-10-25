マイメロ50周年とクロミ20周年記念！ 「パステルドリームランド」が東京駅に

マイメロディの50周年、クロミの20周年を祝うイベントが

東京キャラクターストリートにて開催

パステル調の暖かみのあるメインデザイン

会場イメージ

東京キャラクターストリートの装飾イメージ

セットマスコット【ウインク】（4620円）

セットマスコット【ひみつ】（4620円）

セットぬいぐるみ（6600円）

スライドミラー（1650円）

カードケース（1320円）

ミニポーチ（2200円）

刺繍巾着（1650円）

ミニスクエアポーチ（2420円）

刺繍ショッピングバッグ（3300円）

トレーディング刺繍カンバッジ（全7種、いずれも990円）

My Melody＆kuromi DOLLY MIX

なつかしステーション

ベビーピンクシリーズ

10月31日～11月7日の購入特典である

「ホログラムポストカード（非売品）」

11月8～13日の購入特典である

「ホログラムステッカー（非売品）」

「PHOTO AIR」で撮影を楽しめる無料フォトスポットも登場

キデイランドは10月31日～11月13日の期間、サンリオの協力による「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」を、東京駅一番街（東京都千代田区）の東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて開催する。同イベントは、2025年がマイメロディ50周年、クロミ20周年のアニバーサリーイヤーであり、とりわけ初日の10月31日はクロミの誕生日であることから、ファンとともに盛大にお祝いすべく企画された。メインデザインは、マイメロディとクロミが互いのアニバーサリーをお祝いしている様子をデザインに落とし込んだ、パステル調の暖かみのあるものとなっており、今回のイベントが初お目見えのアートとなる。開催にあわせて、東京キャラクターストリート全体が同イベントの装飾でラッピングされる。会場およびオンラインプラザでは、イベント限定商品を販売する。商品ラインアップは以下の通り。ほかにも、以下のような商品も登場する。さらに、会場限定の購入特典として、3300円購入ごとに10月31日～11月7日の期間は「ホログラムポストカード（非売品）」を1会計につき1枚（最大2枚まで）、11月8～13日の期間は「ホログラムステッカー（非売品）」を1会計につき1枚（最大3枚まで）もらえる。どちらもなくなり次第終了で、オンラインプラザでの購入は対象に含まれない。そのほか会場には、購入者限定で「PHOTO AIR」での撮影を楽しめる無料フォトスポットが設置される。