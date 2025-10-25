マイメロ50周年とクロミ20周年記念！ 「パステルドリームランド」が東京駅に

  • ホーム
暮らし

2025/10/25 17:00

　キデイランドは10月31日～11月13日の期間、サンリオの協力による「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」を、東京駅一番街（東京都千代田区）の東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にて開催する。

マイメロディの50周年、クロミの20周年を祝うイベントが
東京キャラクターストリートにて開催

パステル調の暖かみのあるメインデザイン

　同イベントは、2025年がマイメロディ50周年、クロミ20周年のアニバーサリーイヤーであり、とりわけ初日の10月31日はクロミの誕生日であることから、ファンとともに盛大にお祝いすべく企画された。

　メインデザインは、マイメロディとクロミが互いのアニバーサリーをお祝いしている様子をデザインに落とし込んだ、パステル調の暖かみのあるものとなっており、今回のイベントが初お目見えのアートとなる。
 
会場イメージ

　開催にあわせて、東京キャラクターストリート全体が同イベントの装飾でラッピングされる。
 
東京キャラクターストリートの装飾イメージ

　会場およびオンラインプラザでは、イベント限定商品を販売する。商品ラインアップは以下の通り。
 
セットマスコット【ウインク】（4620円）
 
セットマスコット【ひみつ】（4620円）
 
セットぬいぐるみ（6600円）
 
スライドミラー（1650円）
 
カードケース（1320円）
 
ミニポーチ（2200円）
 
刺繍巾着（1650円）
 
ミニスクエアポーチ（2420円）
 
刺繍ショッピングバッグ（3300円）
 
トレーディング刺繍カンバッジ（全7種、いずれも990円）

　ほかにも、以下のような商品も登場する。
 
My Melody＆kuromi DOLLY MIX
 
なつかしステーション
 
ベビーピンクシリーズ

　さらに、会場限定の購入特典として、3300円購入ごとに10月31日～11月7日の期間は「ホログラムポストカード（非売品）」を1会計につき1枚（最大2枚まで）、11月8～13日の期間は「ホログラムステッカー（非売品）」を1会計につき1枚（最大3枚まで）もらえる。どちらもなくなり次第終了で、オンラインプラザでの購入は対象に含まれない。
 
10月31日～11月7日の購入特典である
「ホログラムポストカード（非売品）」
 
11月8～13日の購入特典である
「ホログラムステッカー（非売品）」

　そのほか会場には、購入者限定で「PHOTO AIR」での撮影を楽しめる無料フォトスポットが設置される。
 
「PHOTO AIR」で撮影を楽しめる無料フォトスポットも登場

