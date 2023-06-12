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キデイランドから「リロ＆スティッチ」の新商品、6月17日に発売

暮らし

2023/06/12 18:00

　キデイランドは、キデイランドオリジナルデザインとして、「リロ＆スティッチ」の新商品を、全国9カ所の「ディズニー アベニュー」と、「キデイランド」15店舗で6月17日に発売する。

キデイランドオリジナルデザインの
「リロ＆スティッチ」新商品が登場

6月26日が「スティッチの日」にちなんで

　リロ＆スティッチの新商品は、スティッチの日である6月26日に合わせて発売され、キデイランド原宿店のネットショップ「原宿キデイランド」では、6月12日に事前予約販売を開始している（発送は6月19日以降）。

　ディズニー アベニューでの取り扱い店舗は、原宿店、大阪梅田店、東京駅店、吉祥寺店、ららぽーと富士見店、ららぽーと湘南平塚店、ららぽーとEXPOCITY店、神戸店、ピオレ姫路店。

　キデイランドでの取り扱い店舗は、池袋サンシャインシティ店、宇都宮店、埼玉羽生店、浦和美園店、港北ニュータウン店、二子玉川店、武蔵小杉店、上小田井店、京都四条河原町店、三宮店、高松店、広島府中店、福岡パルコ店、アミュプラザおおいた店、鹿児島店。
 
クリアポーチ（価格は1430円）
 
コスメポーチ（価格は1980円）
 
セットポーチ（価格は2310円）
 
巾着セット（価格は1650円）
 
ティッシュポーチ（価格は1980円）
 
フロッキートート（価格は2970円）
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