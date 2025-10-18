千葉・流山を走って楽しむ新体験、「NAGAREYAMA GREEN RIDE」で街と自然を満喫！

「NAGAREYAMA GREEN RIDE」において

提供される電動アシスト自転車

電動アシスト付きで坂道も快適

BRJは、千葉県流山市で展開中の電動キックボードシェアリングサービス「TOCKLE」において電動アシスト自転車のシェアリングサービス「NAGAREYAMA GREEN RIDE」を10月15日から本格導入している。NAGAREYAMA GREEN RIDEは、TOCKLEサービス内で提供するシェアサイクルのサブブランドで、既存のTOCKLEアプリからそのまま利用できる。キックボードと自転車をシーンに応じて使い分けることによって、観光客や地域住民の移動を便利で快適にするとともに、地域資源の活用を推進していく。NAGAREYAMA GREEN RIDEでは、純日本製で特別感のある大型Eバイクを提供し、電動アシスト付きなので坂道でも快適に走れる。河川敷も走れる太いタイヤによって、安定した走行と快適な乗り心地を実現しており、買い物や荷物を運ぶ際に便利なカゴを備えている。