未来のファッションを覗く、文化服装学院生のECショップ「Stim X」期間限定オープン

文化服装学院の在校生たちがチームで運営する「Stim X（スティムエックス）」は、10月21日～11月10日の期間限定でオンラインショップをオープンする。Stim Xは、「stimulate（刺激する・活気づける）」から名付けられており、「stimulate curiosity ― 好奇心を刺激する」をコンセプトにディレクター率いるチームメンバーが協力して、企画や取引先との交渉、品揃え計画、プロモーション、販売までを実践するとともに、今回の期間限定オンラインショップが公開される前から、Instagramを活用したファン作りを行ってきた。期間限定オンラインショップでは、一つ一つの商品にこだわりを込めて、学生たちの独自の視点で選び抜かれたアイテムをそろえる、個性とトレンドが融合したショップとなる。同オンラインショップで販売される「Stim X core hoodie」は、厚手の15.0オンス生地を使った高級感のあるオーバーシルエットのトップス。肩落ちや袖・裾のゆとりで存在感があり、フロントの「X」プリントが立体的なアクセントとなっている。ダブルジップ仕様なので着こなしの幅が広く、冬はもちろん、ライトアウターとしても活躍する。フリーサイズで、価格は1万5000円。