人気ゲーミング製品が最大31％オフ！ 「GRAPHT」秋のプレミアムセールが本日まで
販売戦略
2025/10/13 11:00
MSYは10月13日（本日）23時59分まで、「GRAPHT AUTUMN PREMIUM SALE」を公式オンラインショップ「GRAPHT OFFICIAL STORE」や「GAMING CENTER by GRAPHT Amazonブランドストア」などで開催している。
主なセール対象製品は、「Gaming Monitor-GR2724ML-BK」（通常価格5万4980円のところ、15％オフの4万6700円）、「Gaming Monitor-GR2532DML-BK」（通常価格5万4980円のところ、5％オフの5万2200円）、「Gaming Monitor-GR2724OEL-BK」（通常価格8万9800円のところ、15％オフの7万6300円）、「GRAPHT Omni」（通常価格3960円のところ、5％オフの3751円）、「MINI DAC for GAMING」（通常価格5500円のところ、24％オフの4180円）など。
ゲーミングモニターやゲームパッドをお得にGRAPHT AUTUMN PREMIUM SALEでは、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド「GRAPHT」の、7月に発売されたばかりのディスプレイやゲームパッド、イヤホンといったゲーミングライフを向上させる製品を、最大31％オフの特別価格で購入できる。
