Windows 11移行への不安を解消！ デジタルドックで無料相談受付中

サードウェーブは10月31日まで、Windows 11へのアップグレードに関する無料相談キャンペーンをPC・スマートフォンの修理とサポートの専門店「デジタルドック」の全国店舗で実施している。同キャンペーンでは、10月14日に予定されているWindows 10のサポート終了を控え、アップグレードへの不安や疑問を抱える来店客が増えていることから、「デジタルドック」で通常20分当たり2200円で提供している「パソコン・スマホ使い方なんでも相談」において、Windows 11へのアップグレードに関する内容に限り、20分間無料で相談を受け付けている。なお、デジタルドックにおける通常のアップグレード作業料金は6600円だが、会員制定額サービス「デジタルケアサービス」（月額1980円）に加入すれば、キャンペーンに限らずアップグレード作業が無料になる。当日の新規入会でも作業料金が無料になるので、初めて「デジタルドック」のアップグレード作業を利用する人でも安心して利用できる。ハードウェアがWindows 11に対応しない場合は、代替手段や新しいPCへの買い替えの相談も受け付けている。