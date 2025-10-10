全国平均の最低賃金は「1121円」、働く人の約半数が「知らない」

今年の最低賃金が全国平均で1121円になったことを知っている労働者は52.0％に留まる

物価高騰と社会保険料の負担増が「手取り収入」に影響

4割の人が最低賃金の適用開始日が

都道府県によって異なることを知らないことが明らかに

自身の居住地または勤務地における

最低賃金の適用開始日の認知度は3割弱に留まる

最低賃金の引き上げ、自身の生活には影響がないとする回答が6割を占める

「手取り収入」に影響している要因、

「物価高騰」「社会保険料」「税負担」が上位に

スガワラくんは10月10日に、同社の運営するYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が、20歳以上60歳未満の労働者400名を対象に実施した、「最低賃金」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、10月3日に行われた。調査対象者に、今年の最低賃金が全国平均で1121円になったことを知っているかを尋ねたところ、「知っている」という回答は52.0％に留まった。最低賃金の適用開始日が、都道府県によって異なることを知っているかを尋ねた質問では、「知っている」という回答が57.3％となっている。居住地または勤務地における、最低賃金の適用開始日を知っているかを尋ねたところ、「知っている」という回答は27.3％に留まった。最低賃金の引き上げは、自身の生活にプラスの影響があると思うかを尋ねた質問では、「とてもプラス」（10.0％）と「ややプラス」（23.5％）を合わせた割合が33.5％だった一方、「変わらない」（60.3％）が最多となっている。また、「ややマイナス」（3.5％）と「とてもマイナス」（2.8％）を合わせた割合は6.3％に達した。最低賃金の引き上げよりも、「手取り収入」に影響していると感じる要因としては（複数回答）、「物価高騰（食料品・光熱費など）」（65.8％）がもっとも多く、以下「社会保険料の負担増」（61.8％）、「所得税・住民税などの税負担」（49.0％）が続いている。