ファミペイ提示で大相撲の観戦チケットが当たる！ 公共料金の支払いでお得に

ファミリーマートは10月7日～2026年2月2日23時59分の期間、公共料金・税金・通販代金といった各種料金の支払い時に、「ファミマのアプリ」の「ファミペイ」を提示して、スタンプを貯めてコースを選んで応募すると、抽選で「大相撲一月場所」のチケットなどが当たるキャンペーンを、全国の「ファミリーマート」店舗にて開催している。同キャンペーンは、「スー女」と呼ばれる大相撲が好きな女性ファンの増加や、力士1人ひとりの魅力に注目した「推し活」としての応援スタイルの定着といった、大相撲人気の高まりを受けて、多くの人に大相撲を楽しんでもらいたいとの思いから開催される。スタンプを集めて応募できるコースとしては、「大相撲一月場所」のチケットが計160名に当たる「観戦チケットコース」と、直筆サイン入りグッズなどが当たる「その他景品コース」を用意している。「観戦チケットコース」では、A賞（スタンプ26個）は「令和八年一月場所 マスA席チケット」が抽選で1組（1組あたり最大4名まで観戦可、以下同）、B賞（スタンプ21個）は「令和八年一月場所 マスB席チケット」が抽選で10組、C賞（スタンプ19個）は「令和八年一月場所 マスC席チケット」が抽選で5組、D賞（スタンプ6個）は「令和八年一月場所 イスS席チケット」が抽選で4名、E賞（スタンプ5個）は「令和八年一月場所 イスA席チケット」が抽選で20名、F賞（スタンプ4個）は「令和八年一月場所 イスB席チケット」が抽選で60名、G賞（スタンプ3個）は「令和八年一月場所 イスC席チケット」が抽選で60名に当たる。応募期間は12月26日23時59分までで、観戦日は2026年1月18～25日（観戦日の選択は不可）。「その他景品コース」では、H賞（スタンプ4個）は「ファミリーマート限定 人気力士直筆サイン入りアクリルスタンド」（若隆景、安青錦、玉鷲、阿炎デザインの中からランダムで1種）が抽選で12名、I賞（スタンプ2個）は「ファミリーマート限定 人気力士手形デザイン入り手ぬぐい」（大の里、豊昇龍、琴櫻、若隆景デザインの中からランダムで1種）が抽選で300名、J賞（スタンプ5個）は1万円相当の期間限定ファミマポイントが抽選で100名、K賞（スタンプ3個）は5000円相当の期間限定ファミマポイントが抽選で100名、L賞（スタンプ1個）は1000円相当の期間限定ファミマポイントが抽選で300名に当たる。「ファミリーマート」店頭にて、「ファミマのアプリ」をスキャンして公共料金・税金・通販代金などを支払うことによって、ファミペイスタンプが「ファミマのアプリ」内に支払い1件あたり1個貯まる。貯まったスタンプの数に応じてそれぞれの賞への応募が可能になるので、応募ページにて必要事項を入力して申し込める。なお、「観戦チケットコース」の当選者には2026年1月9日以降、「その他景品コース」の当選者には2026年2月13日以降に、「ファミマのアプリ」を通じて通知される。