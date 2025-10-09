ファミペイ決済で豪華特典！ 「LUNATIC FEST.2025」ライブチケットが当たる

ロック・フェスティバル「LUNATIC FEST.2025」の

ライブチケットなどが抽選で当たるキャンペーンが開催中

200円以上の買い物でスタンプが1個たまる

ファミリーマートは10月7日から、支払い時に「ファミマのアプリ」の「ファミペイ」で決済してスタンプを貯め、コースを選んで応募すると、ロック・フェスティバル「LUNATIC FEST.2025」のライブチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを、全国の「ファミリーマート」約1万6300店舗で開催している。スタンプ付与期間は10月20日23時59分、応募期間は10月24日23時59分まで。同キャンペーンでは、ロックバンド「LUNA SEA」が主宰するロック・フェスティバル「LUNATIC FEST.2025」ライブチケットが総勢70組100名に当たる「ライブチケットコース」と、「LUNA SEA」のライブ写真が当たる「ライブプリントコース」を用意している。「ライブチケットコース」の、スタンプ10個コースはライブチケット2名分が計50名（各日15組30名）、スタンプ5個コースはライブチケット1名分が計40名（各日20名）に当たる。「ライブプリントコース」の賞品となるのは「LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA」で撮影したライブ写真。スタンプ10個コースはライブ写真6種類セットが100名、スタンプ2個コースはライブ写真6種類の中からランダムに1枚が9000名に当たる。同キャンペーンへの参加にあたっては、スタンプ付与期間中に「ファミリーマート」店舗のレジで、「ファミマのアプリ」のバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで200円以上（対象商品のみ）購入ごとに1個もらえるスタンプを、それぞれのコースに必要な個数貯めて応募する必要がある。