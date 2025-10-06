ヤマダデンキ、人気イラストレーター「カナヘイ」と初のコラボキャンペーン

ヤマダデンキとイラストレーターの

「カナヘイ」氏による初のコラボキャンペーンが開催中

オリジナルシルバーアクセサリーやアクスタの抽選プレゼントなど

オリジナルシルバーネックレス＆アクセサリースタンドのイメージ

ヤマダデンキは10月4～31日の期間、イラストレーター「カナヘイ」氏との初のコラボレーションキャンペーン「ヤマダデンキ×カナヘイの小動物」を、全国の「ヤマダデンキ」店舗にて開催している。同キャンペーンでは、「ピスケ＆うさぎ」をはじめとする「カナヘイの小動物」の描きおろしイラストを使用した、限定ノベルティグッズやオリジナルコラボグッズといった、ここでしか手に入れられない特別なアイテムが展開される。10月4～17日（第1弾）と10月18～31日（第2弾）には、ヤマダアプリ会員にスマートフォン用オリジナル壁紙（全6種、第1期：3種、第2期：3種）をプレゼントする。キャンペーン期間中に「ヤマダデンキ」にて1万5000円以上購入した人の中から抽選で100名には、オリジナルシルバーネックレス＆アクセサリースタンドが贈られる。さらに2000円以上の購入で、今回のコラボレーションのために描き下ろされたイラストを使用した、限定ノベルティグッズをプレゼントする（数量限定で、なくなり次第終了。絵柄の選択は不可）。ほかにも、ヤマダデンキの公式Xアカウントをフォローして、該当の投稿をリポストすることで、限定グッズが抽選で当たる。限定グッズは、第1弾が缶ミラー5種セット（抽選5名）、第2弾がマルチケース5種セット（抽選5名）。なお、応募にあたっては、ヤマダアプリへの登録が必要となる。