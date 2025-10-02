日本酒を楽しむ年忘れイベント「にほんしゅ ひと巡り ―新橋 2025―」を開催！

日本酒を楽しむ年忘れイベントが

TCフォーラムは12月13日に、日本酒を楽しむ年忘れイベント「にほんしゅ ひと巡り ―新橋 2025―」を、同社の運営する貸し会議室「MEETING SPACE AP新橋」（東京都港区）3階フロアにて開催する。開催時間は第1部が11時30分～14時、第2部が16時～18時30分で、完全入れ替え制となる。入場料は5000円で、オリジナル枡、酒チケット×16枚、おつまみチケット×2枚、お食事チケット×1枚、新橋はしご酒マップが含まれる。同イベントは、貸し会議室ビジネスとは単なる場所貸しではなく、コミュニケーションの場をデザインすることであるというTCフォーラムの理念に基づいて、広く一般に貸し会議室の新たな使い方を提示すべく立案された。当日は、青森・長野・新潟・愛媛・広島・東京など全国から16の酒蔵が参加し、各蔵自慢の銘酒をオリジナル枡と酒チケットで自由に巡って楽しめる。あわせて、日本酒と相性のよいおつまみ・食事（おでんなど）も用意する。さらに、日本酒の魅力を知り尽くしたスペシャルゲストが登壇し、奥深く広がる日本酒の世界を背景に日本酒ならではの楽しみ方やおすすめの嗜み方を、軽やかなトークで語ってもらう。マイクを持ったエンタメのプロ集団であり、全員が酒関連の資格を持っている「サケとエンタメ」からは、2組3名が登壇してイベントを盛り上げる。また、大阪府東大阪市出身のあさやんさんと兵庫県姫路市出身の北井一彰さんの漫才コンビ「にほんしゅ」や、俳優・タレント・MC・ダンサーと幅広く活躍している児玉アメリア彩さんもスペシャルゲストとして来場する。そのほか、会場には日本酒に炭酸を合わせた日本酒ハイボール「酒ハイ」を体験できるブースも出店し、日本酒の新しい魅力に触れられる。