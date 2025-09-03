「ポップマート」「ラブブ」がバズってる!? Z世代が選ぶ渋谷トレンド

高校生の2025年秋におけるトレンドが明らかに

「人物」では長浜広奈さん

「人物」部門で入選した長浜広奈さん

「まにまに」を歌うTHE SUPER FRUIT

「デイジーク」のフラッグシップストアが「スポット」部門で入選

「Francfranc」のハンディファン

中国「POP MART」発のラブブ

軽量さや合わせやすさからナップサックが再流行

あざと可愛いさで「泣き顔メイク」が人気に

全国で専門店の出店が相次ぎ、

チェーン店もメニューに取り入れる「麻辣湯」がZ世代から支持を集めた

アイ・エヌ・ジーは9月1日に、同社の運営する「渋谷トレンドリサーチ」が高校生の男女（15～18歳）を対象に実施した、「今トリコになっているヒト・モノ・コト」に関する調査の結果を発表した。同調査は8月8日に行われ、100名から有効回答を得ている。「人物」部門では、ABEMAの現役高校生による恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」に参加したことで人気となり、現在放送中の「今日、好きになりました。夏休み編2025」にも参加している長浜広奈さんが入選した。「音楽」部門では、2022年に「チグハグ」でCDデビューした男性版清純派の7人組ボーイズグループ「THE SUPER FRUIT」の新曲である「まにまに」が入選している。「スポット」部門では、韓国コスメブランド「デイジーク」が8月8日に東京・新大久保でオープンしたフラッグシップストア「Dasique Flagship Store TOKYO」（東京都新宿区）が選ばれた。「アイテム」部門では、インテリアブランド「Francfranc」のハンディファンが入選している。種類やデザインの豊富さに加えて、豊富なカラーバリエーションを用意するとともに、風量調整機能など実用性の高さが高校生の人気を集めた。「キャラクター」部門では、中国の玩具ブランド「POP MART（ポップマート）」で販売中のキャラクターである「ラブブ」が選ばれている。K-POPアーティストBLACKPINKの「リサ」がSNSで紹介したことで話題となり、独特なデザインが人気となった。「ファッション」部門では、Y2Kブームが続く中にあってナップサックが再流行中で、軽量でどんなコーディネートにも合わせやすく、こなれ感が出せると高校生の間で人気を集めている。「メイク」部門では、数年前に流行した「うさぎメイク」の進化版で、キラキラのグリッターなどを使って涙の痕や泣いた跡を表現する「泣き顔メイク」が入選した。「食べ物」部門では、Z世代のヘルシー志向の高まりを背景に自分で具材や辛さを選べる点が支持されている「麻辣湯」が入選している。