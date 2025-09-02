ハッシュタグをつけて投稿するだけ！「駅メロキーホルダー」の新バージョンを抽選でプレゼント

SNS投稿で「駅メロキーホルダー」の新バージョンが

毎月抽選で1名に当たるキャンペーンが開催中

駅メロキーホルダーを持ってない人も参加できる

「駅メロキーホルダー」 （左から）東京駅京葉線バージョン、

高田馬場駅山手線バージョン、東京駅山手線バージョン

ジャパニスタは9月1日～12月31日の期間、同社の企画・販売する「駅メロキーホルダー」の認知拡大を目的としたSNSキャンペーン「駅メロキーホルダー ハッシュタグ投稿キャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、期間中に主要SNS（X、Instagram、Threads、TikTok）でハッシュタグ「#駅メロキーホルダー」または「#EkimeloKeychain」を付けて投稿すると、抽選で毎月1名に「駅メロキーホルダー」の新バージョンが一般販売に先がけて当たる。同キャンペーンは「駅メロキーホルダー」を持っていない人でも参加できる。「駅メロキーホルダー」は、実際の駅で使用されている、またはかつて使用されていた発車メロディを、ボタンを押すだけでいつでも再生可能なキーホルダー。繰り返し使える充電式で、JR東日本（東日本旅客鉄道）から商品化の許諾を得ており、楽曲のライセンスも取得して商品化されている。