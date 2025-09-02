「聖蹟桜ヶ丘オーパ」10月31日リニューアルオープン、「VITA MALL SEISEKI」が誕生

「VITA MALL SEISEKI」

外観

ロピアやヤマダデンキなどが出店

「VITA MALL SEISEKI」1階のイメージ

10月31日にはリニューアルオープンを予定

ザイマックスは9月1日に、ザイマックス・リートの運用資産である「ヴィータ聖蹟桜ヶ丘」（東京都多摩市）の商業棟を、従来の施設名称「聖蹟桜ヶ丘オーパ」から新名称となる「VITA MALL SEISEKI（ヴィータモールせいせき）」へ改称して、営業を開始した。改称にともない、施設の魅力向上と利便性の向上を目的にリニューアルを行い、10月31日に再オープンする。「VITA MALL SEISEKI」は、来店客のライフスタイルに合わせて店舗を楽しんでもらえるよう、物販、サービス、飲食、クリニックといった業種を取り揃え、幅広い人々の生活に寄り添った聖蹟エリアにおける新たな賑わいの場として誕生した。物販店舗としては、地下1階に大型スーパーマーケットの「ロピア」が新たにオープンする（年内の営業開始予定）。また、1階に化粧品・食品・雑貨の「アエナ」が新規オープンするとともに、メガネ・サングラス・補聴器の「メガネの愛眼」、カプセルトイ専門店の「C-pla」、和・洋菓子・ワインの「シャトレーゼ」、呉服・和装小物の「きもの屋ひらり」、コンタクトレンズ専門店の「ハートアップ」、ファッション雑貨の「ルージュデコレ」、輸入食品専門店の「原宿舶来食品館」、フラワーショップの「聖蹟フラワーガーデン」、ドラッグストア＆調剤薬局の「丘の上薬局」が引き続き営業を行う。あわせて、2～4階には「ヤマダデンキ」が新たにオープンし、5階ではバラエティ雑貨の「ダイソー」、トータルアニメの「アニメイト」、カプセルトイ専門店の「C-pla」が、6階では書籍／CD／DVD／ゲーム／トレカ／ホビーのリユース「BOOKOFF」が営業する。サービス店舗としては、1階に「ポニークリーニング」、6階にアミューズメント施設である「GiGO」が出店したほか、既存店舗として1階の「買取大吉」、5階の「ほけんの窓口」「オーガニック」「ストラッシュ」「ソフトバンク」、6階の「ゴールドジム」が営業を行っている。飲食店舗としては、1階で営業中の「スターバックス コーヒー」に加えて、自家焙煎珈琲レストランである「高木珈琲」が新たにオープンした。そのほか、5階には「聖蹟桜ヶ丘駅前ゆたか歯科」が新たに開業するとともに、「まえはら小児科」「まさ内科クリニック」「ワタナベ眼科」「聖蹟桜ヶ丘メンタルクリニック」が引き続き営業している。