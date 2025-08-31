【Qoo10メガ割】を攻略！　アプリ限定クーポンを使って家電や食品をお得に手に入れよう！

家電も食品も気になるアイテムを賢くゲットしよう！

セール好きなら絶対に押さえたい年4回のビッグイベント「Qoo10メガ割」

公式ショップを選んで安心＆お得に商品をゲットするのがカギ

韓国コスメ以外も多彩な商品が揃う

Qoo10愛用のライターが厳選！ メガ割で狙いたい「意外な」アイテム

累計200万台以上を販売した

「Soundcore Liberty 4」

干し芋

（6袋セット）

韓国コスメだけじゃない、主婦の味方のビッグイベントを見逃さないで！

楽天スーパーセールやAmazonのビッグセールに並び、若者から主婦層まで注目されている「Qoo10メガ割」。韓国コスメの印象が強いQoo10ですが、実は家電や食品、ファッション、キッチングッズまで揃う総合インターネットショッピングモールです。今回は8月31日17時から始まるメガ割に合わせて、特徴や攻略法、そしておすすめ商品を紹介します。「Qoo10」は、Z世代が活用している韓国コスメのECサイトの印象を持たれがちですが、実は家電、食品、ファッション、生活雑貨まで幅広く取り扱っています。そんなQoo10が誇る最大の目玉イベントが3月、6月、9月、12月の年4回実施されるメガ割です。メガ割では最大20％オフの割引クーポンが複数枚配布され、タイムセールやショップ独自の値引きと合わせて、通常価格よりもグッとお得に気になる商品をゲットできるのが魅力です。SNSでは毎回「メガ割が来た！」と話題になり、セール好きの心をつかんでいます。最新のメガ割は8月31日17時～9月12日23時59分です。メガ割では複数枚の20％オフクーポンが配布され、美容だけでなく幅広いジャンルをまたいで利用が可能です。ショップ独自の割引やポイント還元と合わせれば、実質30～40％割引になることも！ ただし注意したいのが、人気コスメや家電では模倣品が出回っていることがあるため、「公式ショップ」を利用するのが鉄則。送料無料条件や発送日数はショップごとに異なるので、購入前に必ず確認しましょう。また、対象外商品もあるので、クーポンが適用されているかどうかはカート画面でチェックするのがおすすめです。さらに、事前準備でもっと賢く＆お得に、気になる商品をゲットできます。１、アプリのダウンロード：アプリ限定クーポンや通知機能で有利に２、お気に入り登録：気になる商品は事前に保存しておくと開始直後に購入できる３、決済方法の準備：クレジットカードやPayPayを登録しておくとスムーズ４、通知をONに：人気商品のタイムセールは数分で完売することもQoo10は、PCやスマートフォンのブラウザ版もありますが、アプリ限定クーポンが発行されるのでアプリで購入するのが断然お得。アプリ内の機能を活用して、メガ割を楽しんでくださいね。今や美容好きの心を掴んで離さない韓国コスメがお得にゲットできるのはもちろんですが、今回は「Qoo10でこのアイテムがこんなにお得にゲットできるの!?」という意外なアイテムをご紹介します。家電ジャンルからは、Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」。通常価格1万円超のモデルが、メガ割では8000円台になることも！ ほかにも「家庭用プロジェクター」「EMS美顔器」「スチームアイロン」といった日常に彩りを与えてくれるプラスαの家電も狙い目です。腹持ちがよく、ダイエットの味方として認知が広がってきた干し芋も、実はQoo10では人気の商品。収納用品・家電から食品まで幅広く手がけるアイリスオーヤマもQoo10に公式ショップを展開しており、干し芋（6袋セット）は通常2000～3000円前後で販売されることが多いのですが、メガ割ではグッとお得にゲットできるので注目です。ほかにもヨガウェアや秋物のニットなどのファッションジャンルや、「シリコン製キッチンツール11点セット」や「包丁立て付き収納ラック」など、家事効率を上げてくれるキッチンツールなども幅広く展開されているので、生活を彩るアイテムを賢く＆お得にゲットできるチャンスです。Qoo10のメガ割は、韓国コスメに限らず、家電・食品・ファッション・キッチングッズまで幅広くお得に購入できるチャンス。お気に入り登録やクーポン活用で、欲しかったアイテムが思いがけない価格になるまたとないチャンス。ぜひ「韓国コスメだけじゃないQoo10」を体感してみてはいかがでしょうか。