登録者数11万人のYouTuber待望の書籍「ユニクロ・GUでつくる 大人の高見えコーデ」を発売

ユニクロ・GUでつくる 大人の高見えコーデ

YouTube番組「高見えコーデの試着室」動画がギュッと詰まった書籍

パーソナルスタイリスト協会の代表理事で、3万人のスタイリング経験を持つファッションプロデューサーである五十嵐かほる氏が、明日からでもすぐに真似できるコーデをたくさんの写真で見せてくれる豪華本「ユニクロ・GUでつくる 大人の高見えコーデ」を発売した。「ユニクロ・GUでつくる 大人の高見えコーデ」は、手の届くファッションブランドである「ユニクロ」と「GU」のみで構成され、五十嵐氏による人気YouTube番組「高見えコーデの試着室」の1000本以上の動画の内容がわかりやすく画像と文章でまとめられている。高見えとアップデートを狙いつつも洗練されたスタイリングのヒントが随所に散りばめられており、おしゃれ迷子や11万人の番組視聴者だけでなく、賢くおしゃれを楽しみたい女性にとっても、ワクワクさせてくれる1冊となっている。価格は1760円。出版記念として、プチプラを瞬時に高見えさせるボタンカバーやフェイスリフトアップヘアバンドなどを「高見えパーソナルスタイリストキット」として書籍とセットし、CAMPFIREで9月30日まで先行販売している。CAMPFIREでの先行販売後は、YouTubeチャンネル内で取り扱う予定。