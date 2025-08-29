あなたの名刺を宇宙に飛ばす「名刺宇宙旅行」、先着390名限定の特別価格キャンペーン

無重力空間を旅した名刺と公式証明書

（プレミア額装例）

上空約250～500kmの宇宙空間へロケットで打ち上げて地球に帰還

第1回打ち上げ時のプリンセス天功様_名刺宇宙旅行証明書

名刺宇宙旅行の流れ

1【ONE】は、名刺を宇宙空間に打ち上げるサービス「名刺宇宙旅行」で、第1回打ち上げが好評を得たことへの感謝を込め、390人限定で「名刺宇宙旅行」第2弾打ち上げThank You（39）キャンペーン（3万9000円）を開始すると発表した。「名刺宇宙旅行」は、応募者の名刺を、地球上空約250～500kmの宇宙空間へロケットで打ち上げ、無重力を体験したのち、地球へ帰還させるサービス。24年11月には、名刺や企業ロゴを搭載した「第1回 名刺宇宙旅行」プロジェクトを実施し、地球上空約256kmの宇宙空間に名刺を打ち上げることに成功。無重力空間を旅した名刺は帰還後、証明書とともに額装して参加者のもとへ届けられ、大きな反響を呼んだ。今回はその第2弾として、より多くの人に宇宙体験を届けるため、限定390人に向けたスペシャルキャンペーンを実施する。ロケットの打ち上げは26年4月中を予定しており、申し込み・入金をした人に詳細な日程などを案内する。キャンペーン価格は3万9000円。受付期間は12月1日まで。名刺送付期限は12月19日（必着）。名刺サイズは90×55mm、重さ1.5g以下の紙製名刺。