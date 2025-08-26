東京都、高断熱住宅のメリットや賃貸住宅オーナー向け支援策等を発信するイベントを開催

イベントチラシ

補助制度等に関するセミナーや改修の個別相談会も

東京都は8月27日13時30分～17時（予定）に、都内住戸の約半数を占める賃貸住宅における断熱・再エネ利用を強力に進めるべく、断熱住宅のメリットや賃貸住宅オーナー向け支援策などを広く発信するイベントを、シティホール＆ギャラリー五反田（東京都品川区）にて開催する。参加費は無料で、参加にあたっては事前申し込みが必要となる（定員は200名）。同イベントは、都内に棟単位で賃貸住宅を所有する賃貸住宅オーナーを対象に開催され、当日の13時30分～14時15分には「断熱でここまで変わる！賃貸暮らしの新常識～健康・お財布・地球にやさしい都の賃貸革命～」と題して、断熱性能が入居者の健康や光熱費に及ぼす驚くべき影響や、都に登録された「コンシェルジュ」によるオーナーへの支援内容などを紹介する、スペシャルトークステージを実施する。同ステージの登壇者は、タレントの天野ひろゆきさん、同じくタレントの関根麻里さん、慶應義塾大学名誉教授であり住宅・建築SDGs推進センターの理事長も務める伊香賀俊治さん、新百合ヶ丘総合病院救急センターのセンター長である伊藤敏孝さん（ビデオ出演を予定）の4名。写真2キャプション＝スペシャルトークステージに出演するタレントの天野ひろゆきさんと関根麻里さん、慶應義塾大学名誉教授の伊香賀俊治さん、新百合ヶ丘総合病院救急センターのセンター長である伊藤敏孝さんあわせて、補助制度などに関するセミナー、改修の個別相談会、断熱体感展示なども行われる。また、飲料サービスも提供する。