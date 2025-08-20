横浜市で「プレミアム率20％」のデジタル商品券！抽選申込受付を開始

「横浜市商店街広域プレミアム商品券」の

申し込みを9月5日まで受付中

最大1人3口まで、横浜市内在住・在勤・在学の人が対象

横浜市商店街総連合会（市商連）は8月18日～9月5日の期間、「横浜市商店街広域プレミアム商品券」の申し込みを受け付けている。「横浜市商店街広域プレミアム商品券」は、市商連に加盟する市内店舗で利用可能なデジタル商品券。1口あたりの価格は1万円で、1万2000円（うち小規模店舗専用券が4000円）の買い物ができるプレミアム率20％のおトクな仕組みとなっている。購入条件は、横浜市内に在住または在勤または在学している人で、1人あたり最大3口まで申し込める。応募多数の場合は抽選となり、当選者にはメールで通知される。購入期間は9月16～30日、利用可能期間は10月1日～12月31日。なお、同商品券は市商連に加盟する市内の飲食店、小売店、サービス業といった、日常生活に役立つさまざまなお店で利用できる。あわせて、対象店舗では目印となるポスターの掲示を予定している。