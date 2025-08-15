  • ホーム
エクスぺディア、横浜市と川崎市の18のホテルが「最大53％オフ」になる特別セール

暮らし

2025/08/15 17:00

　エクスペディア・ジャパンは8月31日23時59分までの期間、総合旅行ブランド「エクスペディア」において、神奈川県横浜市内と川崎市内の一部ホテルを対象にした特別セールを開催している。

横浜市内および川崎市内にある計18施設の
対象ホテルに会員価格で泊まれる特別セールが開催中

「ホテル ニューグランド」は最大30％オフに

　同セールでは、夏の旅行シーズンにおいてゆったりとした時間を過ごしたい人から注目を集めている神奈川県横浜市内の「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」「ホテル ニュー グランド」「THE GATE HOTEL 横浜 by HULIC」「ローズホテル横浜」「横浜ベイホテル東急」といった対象のホテル18施設に、おトクな会員価格で宿泊できる。
 
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

　ザ・カハラ・ホテル ＆ リゾート 横浜は、横浜・みなとみらいに佇むラグジュアリーホテル。ハワイ・ホノルルの名門であるザ・カハラ・ホテル＆リゾートの系譜を受け継ぎ、ハワイアンホスピタリティーの真髄を味わえる。今回のセールでは最大30％オフでの宿泊が可能となっている。
 
ホテル ニュー グランド

　ホテル ニュー グランドは、山下公園の目の前となる横浜中華街の徒歩5分圏内に立地するヨーロッパスタイルのクラシックホテル。1927年の開業以来、国際都市横浜を象徴するホテルとして世界のVIPを迎えてきた。今回のセールでは最大30％オフで宿泊できる。
 
THE GATE HOTEL 横浜 by HULIC

　THE GATE HOTEL 横浜 by HULICは、山下公園の目の前に位置する2月に開業したばかりのホテル。客室は、アール・デコ調のインテリアを中心に、モダンなアートが散りばめられている。今回のセールでは最大53％オフでの宿泊が可能となっている。

