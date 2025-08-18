ビックカメラ、キャセイパシフィック航空と連携！アジア各国のインバウンド向けに「免税優待施策」を開始

キャセイパシフィック会員である

ビックカメラは7月28日に、キャセイパシフィック航空との連携による、香港・台湾・シンガポールなどアジアを中心とした各国から日本へ渡航する訪日観光客を対象にした、免税優待施策を開始した。終了日は未定。同施策では、指定の「ビックカメラ」店舗にて免税の買い物をした来店客が、店舗の指定受付カウンターにて会計レシートおよびキャセイパシフィック会員番号を提示することで、会計金額500円ごとに1マイルを付与する。同施策は、世界各国のアジア・マイル会員1100万人のユーザーに、より豊かなショッピング体験と旅行体験を楽しんでもらうべく、訪日需要の高いエリアにある「ビックカメラ」10店舗（有楽町店、新宿西口店、新宿東口店、AKIBA、札幌店、名古屋駅西店、名古屋JRゲートタワー店、なんば店、天神1号館・天神2号館）にて開始された。あわせて10月27日までの期間には、会計金額500円ごとに2マイルを付与するダブルマイル付与キャンペーンを開催している。なお一時帰国中の日本人来店客も、キャセイパシフィック会員ならマイル付与を受けられる。