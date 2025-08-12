貼るホワイトニングの「ルミネアーズ治療」を受けた日本代表が世界大会でグランプリ

「Mrs International Zhonghua Lady Queen Pageant 2025」で

グランプリを受賞した小河麻理子さん

ほとんどのケースで歯を削る必要がなく、麻酔もなしで治療できる

ルミネアーズのイメージ

興学会は8月7日に、同財団の運営する新橋歯科医科診療所（東京都港区）においてルミネアーズ治療を受けた、「Ms. Brilliant Soul 2024」日本代表の小河麻理子さんが、マレーシアで開催された世界大会「Mrs International Zhonghua Lady Queen Pageant 2025」でグランプリを受賞したと発表した。貼るホワイトニングであるルミネアーズは、歯の色や形を整えて歯全体の見た目を改善し、より理想の口元に近づける審美歯科治療。ラミネートベニアと比較して極薄で粒子が細かく、本物の歯よりもきれいで丈夫であり、装着した際の違和感が少ないため早く慣れることができる。ほとんどの場合、歯を削ることなく治療可能な点が最大の特徴であり、歯を削らないため麻酔も必要なく、今の状態を変えずに審美を実現する。なお、虫歯があるなど歯の状態によっては、施術できない場合もあるという。施術価格は、1歯あたり13万2000円から（保険対象外）。