OMデジタルソリューションズ、ICレコーダーで上半期No.1ベンダーに

全国の家電量販店やECショップのPOSデータをもとに集計したデータベースで、いま売れているデジタル家電が正確に分かる「BCNランキング」では、毎年7月に上半期に最も売れたメーカーをデジタル家電の部門ごとに発表している。年間販売数No.1企業を称える「BCN AWARD 2026」（25年1～12月集計値）の中間発表でもある。ICレコーダーで25年上半期（25年1～6月）を制したNo.1メーカーのOMデジタルソリューションズに、上半期の振り返りと今後の意気込みを聞いた。
高音質と高耐音圧のマイクを三つ搭載した、低域から高域まで原音に忠実に録音ができるコンパクトなICレコーダーだ。推しのポイントについて、「高音質なリニアPCM録音に対応し、16GBの内蔵メモリーに加えてmicro SDカードも使用できるため、長時間の録音も安心です」とのこと。電池2本を搭載しながら、わずか約78gという軽さもうれしい。
AI活用の拡大も後押し「BCNランキング」のICレコーダー部門で上半期No.1を獲得したOMデジタルソリューションズ。上半期を振り返った感想は、「ビジネスや講義用途に加え、AI活用の拡大やトラブル時のための証拠録音のニーズの高まりにより、ICレコーダーの需要は安定的に推移しました」という。AI活用など、ICレコーダーの新しい使い方も後押しした形だ。
イチ推し製品はリニアPCM録音対応の「LS-P5」下半期に向けたイチ推し製品については、「LS-P5」となる。
