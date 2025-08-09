「巨大室内遊園地」に興味津々!? HDMIケーブルの選び方も【今週のニュースまとめ】

暑さを気にせず夢中になれる

【今週のニュースダイジェスト】 8月1～7日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、茨城県笠間市の「巨大室内遊園地」について取り上げた記事だった。巨大室内遊園地では、「キッズランドUS MAX 山口宇部店」について紹介した記事も読者の興味を引いた。「HDMIケーブル」「19歳のバス運転士」「ビックカメラのキャンペーン」がテーマの記事も関心が高かった。ユーエスマートは7月26日に、室内遊び場「キッズランドUS 茨城笠間店」（茨城県笠間市）をオープンした。「キッズランドUS」は、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなくゆっくり遊べる。キッズランドUS 茨城笠間店では、広さ約410坪の園内で宇宙空間のようなコーナー内に惑星のようなエアー遊具にボールシャワーなど楽しい仕掛けが盛りだくさんの「ボールプール」を設置するとともに、コース内のドライブを楽しめるカートコーナーをはじめ、シュールな魅力の1人用観覧車、手回しで進む汽車、パンダのメリーゴーラウンドといった楽しい乗りものが大集結している。巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマートは、室内遊び場「キッズランドUS MAX 山口宇部店」を7月25日にオープンした。キッズランドUS MAX 山口宇部店の「スーパージャングルジム」は、2階建て巨大ジャングルジムの中に、インパクト大のラッパすべり台やトンネルなど、子どもがワクワクする楽しい仕掛けが詰め込まれている。スマートフォン（スマホ）で撮影した写真や動画をテレビやモニターの大画面で楽しみたい場合は、HDMIケーブルが必要です。ただし、HDMIケーブルであればどれでも良いわけではありません。HDMIケーブルは、使用機器に合った形状のタイプを選ぶ必要があります。おすすめのHDMIケーブル・アダプターは、以下の三つです。・Lightning-Digital AVアダプタ（Apple純正）・DH-HDP14SSU10BK・DLC-HEU10A自分に合ったHDMIケーブルを見つけてください。西武バスは今夏、同社において19歳の路線バス運転士がデビューすることを発表した。19歳の路線バス運転士誕生は、埼玉県内のバス事業者としては初の事例となる。今回、路線バス運転士としてデビューするのは、2024年に高校を卒業して入社した、西武バス練馬営業所の伊井リオさんと、西武バス新座営業所の蓮見正和さんの2人で、サポート役運転士の同乗を伴わない単独乗務でのデビューとなる。ビックカメラは8月1～17日23時59分の期間、千葉県が実施している「ポイント貯めて夏を満喫！キャッシュレス決済キャンペーン」において、期間中に千葉県内の対象店舗にて対象となるコード決済（AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、楽天ペイ）で支払うことで、支払い額の最大10％分のビックポイントを還元する。ビックカメラ公式アプリ会員なら、キャッシュレス決済でもビックカメラポイントが現金での支払い時と同率の10％たまるため、通常のビックポイントに加えてコード決済利用によるポイントがダブルでたまり、最大20％分が還元される。