中部や関西の「おすすめスポット」を紹介！ 「スマホ熱中症」「スポットクーラー」も【特集まとめ】

【7月21日～8月1日の特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時期ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「夏休み」「日帰り」「熱中症対策」など。7月21日～8月1日の期間、「夏休み」「日帰り」を切り口に「中部のおすすめスポット」「関西のおすすめスポット」「道の駅」を、また「熱中症対策」を切り口に「スマホ熱中症の予防」「スポットクーラー」を紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。中部地方には、夏休みに日帰りで訪れたいおすすめ観光スポットがたくさんあります。スタジオジブリの作品の世界を体験できるジブリパークや国内最多のジェットコースターを誇る遊園地ナガシマスパーランド、「お伊勢さん」の愛称で親しまれる伊勢神宮などが代表的なスポットです。愛知県で日帰り旅行におすすめのスポットを紹介します。おすすめは、次の三つです。・犬山城・犬山城下町・伊良湖岬灯台・ジブリパーク今風の楽しみ方を満喫できるスポットまで、さまざまなスポットが点在しています。今から夏休みの計画を立ててみてください。「スマホ熱中症」という言葉をご存じでしょうか。スマートフォン（スマホ）を高温の環境で使い続けた結果、内部に熱がこもり劣化や不具合が生じることをいいます。特に気温の高い夏に外でスマホを使用する際には、注意が必要です。スマホ熱中症になると、スマホが発熱したり、機能が制限されたりします。最悪の場合には、スマホが発火する恐れもあり、注意が必要です。もし、スマホ熱中症の症状が出た場合は、スマホの電源を切り、涼しい場所に置いて温度が下がるのを待ちましょう。夏休みの思い出作りに、気軽に楽しめる日帰り旅行に出かけてみませんか。この記事では、関西地方にある日帰りでも満喫できるおすすめスポットを紹介します。どのスポットも気軽にアクセスでき、思い立ったらすぐに出かけられるスポットばかりです。気になるスポットを見つけて、ふらっと旅をしてみてください。大阪にある日帰り旅行におすすめスポットを紹介します。おすすめスポットは、次の三つです。・梅田スカイビル 空中庭園展望台・道の駅 奥河内くろまろの郷・カップヌードルミュージアム関西には多くの魅力的な日帰りスポットがそろっています。エアコンを買おうか迷っている人は、スポットクーラーの導入を検討してみてもいいかもしれません。スポットクーラーは、工事不要で買ったらすぐに使える冷房機器です。賃貸物件などでエアコンを設置できない部屋があっても、スポットクーラーがあれば部屋を涼しく保てます。おすすめのスポットクーラーを3機種紹介します。・アイリスオーヤマ 「ポータブルクーラー IPP-2225U」・ハイセンス「スポットエアコン HPAC-22H」・山善「移動式クーラー REC-S20」スポットクーラーはエアコンと違って、手軽に涼しさを得たい場合に便利なアイテムです。ただし、室内機と室外機が一体化している構造上、屋外へ熱風を排出しないと熱がこもってしまう点には注意しましょう。「7」が三つ並ぶ令和7年（2025年）7月7日、神奈川県茅ヶ崎市に「道の駅 湘南ちがさき」がオープンしました。東京都心から日帰りで行ける、地域の賑わい創出を兼ねた都市型「道の駅」です。7月7日のオープンに先立ち、お得なクーポンなどを配信するスマホ向けアプリ「周遊手形“縁” 道の駅 湘南ちがさき」の配信を開始しました。国土交通省が管理する道の駅の登録数は25年1月現在、合計1230駅に到達したそうです。東京都と神奈川県を除く45道府県にはそれぞれ10以上の道の駅があります。道の駅の定義は、休憩（駐車無料）・情報発信・地域交流の三つの機能を持つ施設。帰省や長距離ドライブの際に見かけたらぜひ立ち寄ってください。