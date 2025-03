ミラーレス一眼で最大5万円分！ 本日から「キヤノン 春のキャッシュバック2025」開催

対象商品の購入で最大5万円分が

キヤノンマーケティングジャパンは3月14日(本日)から5月7日までの期間、ミラーレス一眼、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、Vlogカメラ、コンパクトフォトプリンタを購入すると、最大5万円分をキャッシュバックする「キヤノン 春のキャッシュバック2025」を開催する。ミラーレス一眼では、「EOS R3」ボディの購入で5万円分、「EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット」「EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット」および「EOS R6 Mark II」ボディの購入で3万円分、「EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット」と「EOS R8」ボディの購入で2万円分、「EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット」「EOS R50・ダブルズームキット」「EOS R100・ダブルズームキット」の購入で1万5000円分、「EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット」および「EOS R10」ボディ、「EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット」および「EOS R50」ボディ、「EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット」および「EOS R100」ボディの購入で1万円分がキャッシュバックされる。RFレンズでは、「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM」の購入で4万5000円分、「RF15-35mm F2.8 L IS USM」「RF24-70mm F2.8 L IS USM」「RF70-200mm F2.8 L IS USM」「RF200-800mm F6.3-9 IS USM」の購入で4万円分、「RF14-35mm F4 L IS USM」「RF70-200mm F4 L IS USM」の購入で2万5000円分、「RF24-105mm F4 L IS USM」「RF100mm F2.8 L MACRO IS USM」の購入で2万円分、「RF24mm F1.8 MACRO IS STM」「RF100-400mm F5.6-8 IS USM」「RF24-105mm F4-7.1 IS STM」の購入で1万円分、「RF16mm F2.8 STM」「RF28mm F2.8 STM」「RF35mm F1.8 MACRO IS STM」の購入で5000円分のキャッシュバックとなる。なお、一部レンズは単体での購入のみ対象で、キットに付属するレンズは対象に含まれない。デジタルシネマカメラでは、「EOS C70」ボディ購入で5万円分、「EOS R5 C」ボディ購入で3万円分がキャッシュバックされる。Vlogカメラでは、「PowerShot V10」「PowerShot V10・トライポッドグリップキット」の購入で5000円分のキャッシュバックとなる。コンパクトフォトプリンタでは、「SELPHY CP1500」の購入で2000円分がキャッシュバックされる。キャッシュバックを受けるには、期間中に対象商品を購入して、キャンペーンサイトにて応募フォームに必要事項を入力、保証書とレシートまたは領収書の画像をアップロードして応募用紙を印刷し、応募用紙に製品箱のバーコード部分をすべて切り抜いて貼って、郵送する必要がある。応募締切は5月21日(当日消印有効)で、応募は1人当たり各機種の対象商品(キットや色違いの商品を含む)いずれか1台限りとなる。