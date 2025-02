ダンス＆ボーカルグループ「ONE OR EIGHT」をアンバサダーに、インテルが新生活応援キャンペーン

ONE OR EIGHTをアンバサダーに迎えた、

新生活を迎える人を対象にしたキャンペーンを開催

若者たちの挑戦を支える

SNSプレゼント企画

「#BET ON YOUR FUTUREプレゼント・キャンペーン」を

2回に渡って実施

インテルは2月4日~4月末日の期間、新生活を迎える人を対象にしたキャンペーン「#BET ON YOUR FUTURE withインテル Core Ultra プロセッサー~自分の未来に賭けよう~」を開催する。同キャンペーンでは、2024年8月にデビューした8人組ダンス&ボーカルグループ「ONE OR EIGHT」をアンバサダーとして迎えている。同キャンペーンでは、初のファンイベントに臨むONE OR EIGHTメンバーによるリハーサルや写真撮影の様子を収めた、「インテル Core Ultra プロセッサー」特別映像をキャンペーンサイトにて公開するほか、オリジナルアイテムやONE OR EIGHTのサイン入りグッズが当たるSNSプレゼント企画を実施する。あわせて、おすすめのインテル Core Ultra プロセッサー搭載AI PCの紹介(全13メーカー掲載)や、オンライン広告・交通広告の展開なども行われる。SNSプレゼント企画「#BET ON YOUR FUTUREプレゼント・キャンペーン」は、第1弾(2月4日~3月9日23時59分)と第2弾(後日告知)の2回に渡って実施され、Xアカウント(@modelpress)から投稿されるキャンペーン投稿に、「この春、挑戦したいこと」を記載するとともにハッシュタグ「#BETONYOURFUTURE」を付けて引用リポストした人の中から抽選で30人に、ONE OR EIGHT初のファンミーティング「STAGE ONE “SHUKAI”」Tシャツ(うち10名分は直筆サイン入り)と、キャンペーンオリジナルのONE OR EIGHTコラボワイヤレスイヤホンがセットで当たる。