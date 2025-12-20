誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント「YOGAWeek2025 at 冬至」を開催！

約2週間にわたるオンラインヨガイベントが開催

予防医療やセルフケア志向、睡眠改善、ストレス緩和などの需要が急上昇

ヨガタウンは12月19日～2026年1月4日の期間、誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント「YOGAWeek2025 at 冬至」を開催する（一部、有料のプレミアム企画あり）。同イベントは、「ととのう、その先へ。」をコンセプトに、冬至（12月21日）と心の平和を祈る国際DAYである「世界瞑想DAY」（12月31日）という、2つの象徴的な日を内包した特別期間で開催される。参加対象は、初心者から指導者まで、すべてのヨガ・瞑想・ウェルネス愛好者で、「1年の節目に自分と向き合いたい」「新しい年を整えた心身で迎えたい」といったニーズに応える。「除夜のヨガ」「108太陽礼拝」「国際瞑想デーセッション」といった年末年始の特別プログラムや、睡眠・メンタルケア・ストレスマネジメントに特化したクラスを用意しており、世界的なトレンドである「ヨガ×瞑想×睡眠改善」の統合アプローチで開催される。期間中のおもなクラスは以下の通り。○「国際瞑想の日」特別瞑想セッション○冬至の“陰”に寄り添うヨガニドラ○年末デトックスヨガ○年始の抱負を設定するマインドフルネスWS○睡眠改善のための夜ヨガ