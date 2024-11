下鴨茶寮とAFURIがタッグを組んだ麺処がオープン

陶芸家・村田森氏作の器で提供するらーめん

「鯛の潮出汁をベースにした京AFURIらーめん」の提供イメージ

陶芸家・村田森氏作のらーめん鉢で提供される

下鴨茶寮は11月16日、AFURIとのコラボレーション店舗「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO」を、東急プラザ銀座(東京都中央区)の11階にオープンした。今回オープンする「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO」は、安政3年創業の料亭である下鴨茶寮とラーメンブランドAFURIがタッグを組んだ。料理や銘酒とともに京都に窯を構える陶芸家・村田森氏作の器で提供するらーめんを楽しめる。シグネチャーメニューとしては、「鯛の潮出汁をベースにした京AFURIらーめん」(1980円)を提供する。「京AFURI SAKE & RAMEN by SHIMOGAMOSARYO」の営業時間は11~23時。