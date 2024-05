「Z/X（ゼクス）」と「野郎ラーメン」がコラボ、本日から特別メニュー販売

「Z/X -Zillions of enemy X-」と

ブロッコリーは5月20日(本日)から6月20日までの期間、カードゲーム「Z/X -Zillions of enemy X-」と「野郎ラーメン」とのコラボを、「野郎ラーメン 秋葉原総本店」(東京都千代田区)と「野郎ラーメン 栄本店」(愛知県名古屋市)の2店舗限定で開催する。同コラボでは、コラボメニューとして「ゼクス野郎ラーメン(牛骨塩豚野郎)」単品(価格は1500円)、「ゼクス野郎ラーメン(牛骨塩豚野郎)」+追加の海苔(同1900円、海苔はOPP袋入り)、海苔単品(1枚:同400円、5枚:同1800円、10枚:同3000円、OPP袋入り)を用意している。なお、海苔は包装済みかつ未開封のものに限り、「Z/X -Zillions of enemy X-」のプレイヤーカードとして使用できるという。さらに、期間中にコラボメニューを注文すると、特典としてPRカード「P48-052 メガ豚完食おかわり! イース」が1枚もらえる。また、通算3杯目のコラボメニュー注文で、4枚目のPRカードがプレゼントされる(3杯目の注文だと分かるように、3回目の来店時にPRカード2枚を持参する必要がある)。あわせて、「Z/X -Zillions of enemy X-」の公式Xアカウントでのコラボキャンペーン実施も予定している。