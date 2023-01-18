加湿器が最大33％オフ！　Amazon.co.jpでPokitterがセール

Pokitter Japanは1月18日～22日の期間、「Pokitter 加湿器 卓上 アロマ 5L大容量 ハイブリッド式 加熱式×超音波式 100℃高温×UV除菌 上から給水」（HDPRO）と、「Pokitter 加湿器 卓上 アロマディフューザー 小型 上から給水 静音 アロマ対応」（HD200）を特別価格で販売する「週末限定タイムセール」を、Amazon.co.jpにて開催している。
週末限定タイムセールでは、「Pokitter 加湿器 卓上 アロマ 5L大容量 ハイブリッド式 加熱式×超音波式 100℃高温×UV除菌 上から給水」を17％オフの9999円、「Pokitter 加湿器 卓上 アロマディフューザー 小型 上から給水 静音 アロマ対応」を33％オフの1999円で購入できる。
週末限定タイムセールでは、「Pokitter 加湿器 卓上 アロマ 5L大容量 ハイブリッド式 加熱式×超音波式 100℃高温×UV除菌 上から給水」を17％オフの9999円、「Pokitter 加湿器 卓上 アロマディフューザー 小型 上から給水 静音 アロマ対応」を33％オフの1999円で購入できる。