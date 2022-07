ペットとの散歩時間中にごみ拾い、「#クリーンペットウォーク」始動

「#クリーンペットウォーク」キャンペーンのロゴ

抽選で50名にプレゼントされる北斗晶さんプロデュースのお散歩グッズ

CH A NGE FOR THE BLUE in大分実行委員会は7月8日~9月19日の期間、タレントで愛犬家としても知られる北斗晶さんをイメージキャラクターに迎え、ペットとの散歩時間中のごみ拾いを推進する「#クリーンペットウォーク」キャンペーンを実施する。「#クリーンペットウォーク」キャンペーンは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CH A NGE FOR THE BLUE」の一環として行われ、愛犬との散歩時寒中にトイレのエチケットだけでなく、1人ひとりがそれぞれの散歩コースをきれいにするためにごみ拾いするという、新習慣の定着を図るSNSキャンペーン。北斗晶さんとの共同で考案した「Doggy&Beach ~ゴミ拾い気持ちいいだろ!~」を、キャッチコピーとして掲げている。期間中に、 Twitter またはInstagramにて、「CHANGE FOR THE BLUE in大分」のアカウント(@cfb_in_oita)をフォローし、ハッシュタグ「#クリーンペットウォーク」を付けて同キャンペーンの内容や愛犬との散歩、ごみ拾いなどに関連した投稿をした人の中から抽選で50名に、北斗晶さんがプロデュースしたお散歩グッズをプレゼントする。お散歩グッズは、スリムボトル折りたたみ傘、カトラリーセット(竹素材を使用)、ハンドル付クリアボトル、ハンドル付バッグパックを用意している。