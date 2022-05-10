1000円で焼肉が食べ放題！　大阪・心斎橋の人気店で1万人来店記念キャンペーン

焼肉食べ放題「298」心斎橋店が来店者数1万人の感謝イベントを開催

焼肉食べ放題「298」でお得なキャンペーン

ホロンは5月16日～6月12日の期間、同社が3月1日にオープンした焼肉食べ放題「298」心斎橋店（大阪府大阪市）の来店者数が1万人を突破したことに対する感謝を込めて、心斎橋店限定の感謝イベントを開催する。同イベントは、第1週（5月16日～22日）、第2週（5月23日～29日）、第3週（5月30日～6月5日）、第4週（6月6日～12日）に分けて開催され、各日・各週で数量制限・回数制限は設けられておらず、何回でも利用できる。第1週は追加オプション「豚タン食べ放題」（通常税込価格300円）を税込150円、第2週は追加オプション「豚タン・トントロ・鶏せせり・豚ハラミ食べ放題」（いずれも通常税込価格420円）を税込210円、第3週は追加オプション「牛＆豚タン食べ放題」（通常税込価格480円）を税込240円、第4週は追加オプション「アルコール飲み放題」（通常税込価格1100円）を税込550円の、期間限定価格で提供する。営業時間は、日～木が11時30分～23時30分、金・土が11時30分～29時。