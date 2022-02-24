楽天モバイル、ショップ限定！iPhone SE（64GB）激トクキャンペーン開始、郵便局店も拡大

第4のキャリア（MNO）として2020年4月に携帯電話市場に参入した楽天モバイルは、日本郵政グループとの提携に基づき、郵便局のイベントスペースに楽天モバイルの申し込みなどを行うカウンター（楽天モバイル 郵便局店）を設置しており、2022年3月末までに全国285の郵便局に拡大する。
楽天モバイル 郵便局店は、郵便局内のイベントスペースに設ける楽天モバイルショップ。料金プランやサービス内容について相談できるほか、契約手続きも可能だ。さらに、すべての郵便局店には、楽天モバイルが運営する「楽天シニア」のチェックイン端末を順次設置していく予定。
2021年6月8月まで試験的に設置した楽天モバイル 郵便局店でニーズや安定した店舗運営方法を確認できたため、一部店舗では営業を継続しつつ、21年11月から新規カウンター設置を続けてきた。22年3月末までに設置予定の楽天モバイル 郵便局店はウェブサイトから都道府県・市町村で絞り込んで検索できる。
楽天モバイルのプランは4G LTE/5G共通の「Rakuten UN-LIMIT VI」のみで、月額料金は1GBまで0円、1GB以上は段階的に上がり、月間20GB以上で最大の月額3278円。
また楽天モバイルは、5G非対応のiPhone SE（第2世代）を特価で販売する「ショップ限定！iPhone SE（64GB）激トクキャンペーン」を2月22日から開始した。キャンペーン終了日は未定。条件を全て満たすと、最大4万9799円相当の楽天ポイント（期間限定ポイント）を進呈する。ショップ限定のため、iPhoneの取り扱いのある楽天モバイルショップに加え、楽天モバイル 郵便局店も対象。
楽天モバイル 郵便局店は、郵便局内のイベントスペースに設ける楽天モバイルショップ。料金プランやサービス内容について相談できるほか、契約手続きも可能だ。さらに、すべての郵便局店には、楽天モバイルが運営する「楽天シニア」のチェックイン端末を順次設置していく予定。
2021年6月8月まで試験的に設置した楽天モバイル 郵便局店でニーズや安定した店舗運営方法を確認できたため、一部店舗では営業を継続しつつ、21年11月から新規カウンター設置を続けてきた。22年3月末までに設置予定の楽天モバイル 郵便局店はウェブサイトから都道府県・市町村で絞り込んで検索できる。
楽天モバイルのプランは4G LTE/5G共通の「Rakuten UN-LIMIT VI」のみで、月額料金は1GBまで0円、1GB以上は段階的に上がり、月間20GB以上で最大の月額3278円。
また楽天モバイルは、5G非対応のiPhone SE（第2世代）を特価で販売する「ショップ限定！iPhone SE（64GB）激トクキャンペーン」を2月22日から開始した。キャンペーン終了日は未定。条件を全て満たすと、最大4万9799円相当の楽天ポイント（期間限定ポイント）を進呈する。ショップ限定のため、iPhoneの取り扱いのある楽天モバイルショップに加え、楽天モバイル 郵便局店も対象。
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外部リンク
- 「ショップ限定！iPhone SE（64GB）激トクキャンペーン」＝https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/iphone-se-2nd/?l-id=product_iphone_campaign_iphone-se-2nd
- 「楽天モバイル 郵便局店」店舗紹介ページ＝https://network.mobile.rakuten.co.jp/shop/post-office/
- 「楽天モバイル」＝https://network.mobile.rakuten.co.jp/
- 「楽天モバイル：通信・エリア」＝https://network.mobile.rakuten.co.jp/area
- BCN eスポーツ部＝https://esports.bcnretail.com/