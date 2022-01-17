日高屋がdポイントサービス導入　抽選で3900円相当のポイントが当たるキャンペーン

NTTドコモは、ハイデイ日高が運営する「日高屋」のdポイント取り扱い開始を記念したキャンペーン「日高屋 dポイントスタートキャンペーン」を1月14日から2月12日まで実施する。
キャンペーンサイトからエントリーのうえ、日高屋、来来軒、らーめん日高、中華一番 、中華そば神寄、中華食堂真心の対象店舗でdポイントカード・モバイルdポイントカードを提示すると、抽選で1000人にdポイント（期間・用途限定）で3900ポイントをプレゼントする。3900ポイントは3900円相当で、中華そば10杯分。
一部対象外の店舗・メニューがある。エントリーとポイントカード提示の順は問わない。当選はdポイント会員一人に付き1回。
キャンペーンサイトからエントリーのうえ、日高屋、来来軒、らーめん日高、中華一番 、中華そば神寄、中華食堂真心の対象店舗でdポイントカード・モバイルdポイントカードを提示すると、抽選で1000人にdポイント（期間・用途限定）で3900ポイントをプレゼントする。3900ポイントは3900円相当で、中華そば10杯分。
一部対象外の店舗・メニューがある。エントリーとポイントカード提示の順は問わない。当選はdポイント会員一人に付き1回。