niko and ...アメリカの老舗テーブルウェアブランド「FISHS EDDY」の販売を開始

「FISHS EDDY」の商品イメージ

212 skylineシリーズ

Cats & Dogsシリーズ

ORIGINAL LOGOシリーズ

niko and ... COFFEEで販売されるホットドッグ限定メニューのイメージ

キッチンクロスでできたワッフルミニトートバッグ

アダストリアは8月2日に、同社が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」から、アメリカ・ニューヨークの食器&テーブルウエアブランド「FISHS EDDY(フィッシュエディ)」の販売を、国内大型店7店舗と公式オンラインストア「.st(ドットエスティ)」で開始した。「FISHS EDDY」は、ニューヨークの街並みや名所をモチーフにしたアイテムをはじめ、個性的なデザインを中心に、アメリカンヴィンテージ風の食器やポップでウイットに富んだデザインを起用したユーモラスな食器を取りそろえる老舗ブランド。今回、アダストリアが「FISHS EDDY」の商標権およびデザインアーカイブの使用権を取得したことから、7月のniko and ...上海店舗での先行販売を経て、日本国内での販売を開始した。そのほか、「.st」では「FISHS EDDY」の特設ページを開設し、ブランドの世界観を紹介するショートムービーを公開するとともに、豊富な商品ラインアップを紹介する。「FISHS EDDY」取り扱い店舗は、niko and ... TOKYO店、mozo ワンダー シティ店、横浜ベイクォーター店、ららぽーとTOKYO-BAY店、神戸ハーバーランドウミエ店、 イオン モール旭川西店、イオンモール白山店(9月から展開予定)、および「.st」。なお、niko and ... COFFEEでは、「FISHS EDDY」発売を記念したホットドッグの限定メニューを、8月2日~9月15日の期間限定で販売する。価格は、バーベキュー、ワカモレともに690円。また、「FISHS EDDY」のデザイングラフィック「212 skyline」を使用した限定バージョンのドリンクスリーブも用意している。さらに、「FISHS EDDY」商品を税込2000円以上購入した人に、先着で「キッチンクロスでできたワッフルミニトートバッグ」をプレゼントする。