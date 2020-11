楽天ペイ（アプリ決済）×Coke ON Pay　50％ポイントバックやドリンク1本無料

Coke ON Payキャンペーンの楽天ペイ版が開催

日本コカ・コーラと 楽天 ペイメントは、Coke ON Payに登録した スマートフォン (スマホ) 決済 サービス「 楽天ペイ (アプリ決済)」でコカ・コーラ製品を購入すると50%ポイントバックする「50%もどってくる!冬のCoke ON Pay祭り」キャンペーンを12月1日0時から12月25日23時59分まで実施する。 決済 方法に 楽天ペイ (アプリ決済)を登録した上で、Coke ON Pay対応自動販売機でCoke ON Payアプリからコカ・コーラ製品を購入すると、期間中200ポイントを上限に、決済金額の50%相当の楽天ポイントが付与される。同じく12月1日から、楽天が提供するおこづかいアプリ「Super Point Screen」ユーザーを対象とした「1本買って1本もらえる!クリスマスCoke ONドリンクチケットキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間は12月1日10時~20日23時59分。Coke ONは、獲得したスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。ドリンク購入でスタンプがもらえるCoke ON対応自販機(全国33万台)のうち、Coke ON Pay対応自販機では、 Bluetooth で接続し、Coke ON Payアプリを操作して購入商品を決定する仕組み。アプリをダウンロードしただけでは使えず、利用開始登録またはログインが必須なのでキャンペーン開始前に準備しておこう。Coke ON・Coke ON Payは、主要なスマホ決済サービス、クレジットカード、 電子マネー に全て対応しており、事前に登録しておけばキャンペーンに合わせて切り替えて決済できる。スタンプ2倍など、ほぼ常に複数のキャンペーンを実施している。