「駅すぱあとfor web」で「リアルタイム経路検索」機能、12社局の遅延時分を反映

リアルタイム経路検索



予定外の運行状況でも安心して移動

ヴァル研究所は、、「駅すぱあと for web」の経路検索結果で、対象となる首都圏の鉄道・バス事業者12社局の実際の遅延時分を反映した乗り換え経路を提案する「リアルタイム経路検索」機能を4月25日から提供している。ヴァル研究所では、ユーザーに安心して公共交通機関で移動してもらえるよう「駅すぱあとアプリ」の時刻表や経路検索結果で、対象路線のリアルタイムな遅延時分を表示する機能を提供している。今回、遅延している時間の表示だけでなく、運行状況を経路検索結果に反映し、実際に乗車できる経路を提案するリアルタイム経路検索の提供を駅すぱあと for webで開始した。駅すぱあと for webはアプリをダウンロードする必要がなく、ウェブブラウザで手軽に「駅すぱあと」の経路検索機能を利用できるサービス。さらに、同機能では対象路線が鉄道だけでなくバスも加わり、計12社局となった。ユーザーは、利用予定の路線に遅延が生じている状況下でも適した乗り換え経路と到着予定時刻を知ることが可能になる。慣れない路線を利用していたり、時間に余裕がないシーンでは遅延状況に応じた経路を自分で考えることは大きな心理的負担になるが、リアルタイム経路検索を活用することで、予定外の運行状況でも安心して移動できる。なお、同機能は駅すぱあと for webのトップページの検索条件設定で、リアルタイム経路検索をオンにすることで利用可能となる。