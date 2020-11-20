ポルノグラフィティが初の配信ライブを開催！ 12月4日にU-NEXTで トレンド 2020/11/20 11:30 Tweet U-NEXT U-NEXTは、動画配信サービス「U-NEXT」で12月4日に開催されるポルノグラフィティのライブ「CYBERロマンスポルノ'20 ～REUNION～」を同日にライブ配信する。税込みの視聴料は3850円。 初の配信ライブを開催するポルノグラフィティの岡野昭仁さん（左）と新藤晴一さん CYBERロマンスポルノ'20 ～REUNION～は、ポルノグラフィティにとって初となる配信ライブで、U-NEXT月額会員でなくても視聴できる。 ライブ配信は12月4日19時～ライブ終了までで、ライブ配信後に準備が整い次第、12月7日23時59分まで見逃し配信も実施する。 配信チケットの販売期間は、11月18日～12月7日21時となる。 Tweet 関連記事 奥田民生さんが全国ツアーの全公演をオンラインで!! 「ひとり股旅2020」開催 サザンオールスターズ、8つのライブ配信メディアで「無観客ライブ」一斉同時配信、チケットの販売を開始 オンライン“ライブ”、2024年に1000億円規模へ 周辺産業にも波及効果 PS5発売初日から「U-NEXT」4K再生可能に、HDRは順次対応予定 動画配信サービス「U-NEXT」、「プライベート・ビエラ」2020年モデルに対応 外部リンク U-NEXT＝https://unext.co.jp/ 「U-NEXT」＝https://video.unext.jp/ 「CYBERロマンスポルノ'20 ～REUNION～」＝https://www.video.unext.jp/lp/pornograffitti_yt3qymd9