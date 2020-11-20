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ポルノグラフィティが初の配信ライブを開催！　12月4日にU-NEXTで

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2020/11/20 11:30

　U-NEXTは、動画配信サービス「U-NEXT」で12月4日に開催されるポルノグラフィティのライブ「CYBERロマンスポルノ'20 ～REUNION～」を同日にライブ配信する。税込みの視聴料は3850円。

初の配信ライブを開催するポルノグラフィティの岡野昭仁さん（左）と新藤晴一さん

　CYBERロマンスポルノ'20 ～REUNION～は、ポルノグラフィティにとって初となる配信ライブで、U-NEXT月額会員でなくても視聴できる。

　ライブ配信は12月4日19時～ライブ終了までで、ライブ配信後に準備が整い次第、12月7日23時59分まで見逃し配信も実施する。

　配信チケットの販売期間は、11月18日～12月7日21時となる。

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