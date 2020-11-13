PS5発売初日から「U-NEXT」4K再生可能に、HDRは順次対応予定 販売戦略 2020/11/13 10:00 Tweet U-NEXT U-NEXTは11月12日、動画配信サービス「U-NEXT」が「PlayStation 5（PS5）」に対応したことを発表した。 「U-NEXT」がPlayStation 5での4K再生に対応 今回の、「U-NEXT」のPS5への対応によってPS5では発売初日から「U-NEXT」が楽しめる。 なお、現時点では4K再生のみの対応で、HDRに近日中の対応を予定している。 Tweet 関連記事 PS5が本日発売！ ただし当日販売・イベント“なし” PS5、発売日は「予約分で完売」 当日販売やイベントは実施せず 動画配信サービス「U-NEXT」、「プライベート・ビエラ」2020年モデルに対応 U-NEXT、デジタルプリペイドコードをセブン-イレブンの一部店舗で販売開始 U-NEXT、動画配信本数が20万本を突破！ 見放題作品を増やすことで満足度向上 外部リンク U-NEXT＝https://unext.co.jp/ 「U-NEXT」＝https://video.unext.jp/