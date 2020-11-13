PS5発売初日から「U-NEXT」4K再生可能に、HDRは順次対応予定

販売戦略

2020/11/13 10:00

　U-NEXTは11月12日、動画配信サービス「U-NEXT」が「PlayStation 5（PS5）」に対応したことを発表した。

U-NEXT」がPlayStation 5での4K再生に対応

　今回の、「U-NEXT」のPS5への対応によってPS5では発売初日から「U-NEXT」が楽しめる。

　なお、現時点では4K再生のみの対応で、HDRに近日中の対応を予定している。

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