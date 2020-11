ハイボールが8.29円、ビールが82.9円、「馬焼肉専門　走馬灯」が「いい肉祭り」開催

ハイボールを8.29円、サッポロ生ビールを82.9円で楽しめるキャンペーン

「馬焼肉専門 走馬灯」で提供されるメニューの一例 (上から)馬焼き肉盛合せ(1680円)、

馬刺し盛合せ(1280円)、馬のレバ刺し(880円)

VIPは、11月29日の「いい肉の日」にちなんで、同社が運営する「馬焼肉専門 走馬灯」(東京都渋谷区)で「いい肉祭り」を11月16~30日の期間に実施している。いい肉祭りでは、馬焼肉を注文してSNSへ投稿した来店客を対象に、期間中ハイボール8.29円、サッポロ生ビール82.9円での提供を行う。なお、 Go To Eat およびGo To トラベルの地域共通クーポン(紙・電子)も利用できる。馬焼肉専門 走馬灯は、数々の繁盛店を生み出してきた大鶴哲生氏がプロデュースを担当しており、九州直送の馬肉にこだわった馬刺しや馬の焼肉を、原価率50%超えで提供し、季節感を取り入れたさまざまな料理を楽しめる。